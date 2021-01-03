Kayseri'de olay: "Yumruklu saldırıya uğradık"

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının son dakikalarında yumruklu saldırıya uğradıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com
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Kayseri'de olay: 'Yumruklu saldırıya uğradık'
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03 Ocak 2021 21:34
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından konuştu ve localarının basılarak iki yöneticiye yumruklu saldırı yapıldığını belirtti.

Bir milletvekili ve kardeşinin saldırıda bulunduğunu söyleyen Dalgakıran, "Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Bu çok acı bir şey, burası patagonya değil. Biz kendilerinden davacı oluyoruz, o milletvekili ve kardeşinden. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar." ifadelerini kullandı.



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