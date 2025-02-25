Kaykayda hedef, uluslararası müsabakalarda yarışacak milli takım oluşturmak

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek kaykay sporcularını belirlemek için bölge seçmeleriyle birlikte Türkiye şampiyonası düzenleyeceklerini açıkladı.



Yıldız, kaykay ve paten branşlarında faaliyet gösteren federasyonun çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Kaykay ve paten branşlarında 2 bin 225 lisanslı sporcu bulunduğunu, nisan ayında yurt dışından gelecek eğitmenlerin milli takım antrenörlerine eğitim vereceğini anlatan Yıldız, "Kaykay sporunu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışacağız." diye konuştu.



Milli takıma 12 sporcu seçilecek



Yıldız, 22 Şubat'ta düzenlenen Adana Açık Yarışması'nda belirlenen sporcuların milli takım gelişim kampına alınacağını ifade ederek, şunları söyledi:



"Milli takıma seçilen sporcuları örnek göstererek, başka gençleri de bu camiaya kazandırmak istiyoruz. 10 bölgede seçmeler düzenleyeceğiz. Ardından temmuz ayında Türkiye şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Şampiyona sonunda sokak ve çanak disiplinlerinden 12 sporcuyu milli takıma dahil edeceğiz."



Yıldız, 14-28 Eylül'de ABD'de düzenlenecek Dünya Kaykay Şampiyonası'na ve İtalya, Almanya, Slovenya'daki uluslararası yarışmalara katılacaklarını da kaydetti.



"Hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları



Kaykayın olimpik branşlar arasına girdiğine dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Olimpiyatlar için 2026'nın haziran ayından sonra puan sıralamaları oluşacak. O zaman kadar çocuklarımızın tecrübe sahibi olmalarını ve yarışmalarda kendilerini göstermelerini istiyoruz. Hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kaykay branşında Türkiye'yi temsilen sporcularımızın katılmasını sağlamak."



