Kayaklı Koşu Milli Takımı, Balkan Kupası'nda 3 madalya kazandı

Makedonya'da düzenlenen Balkan Kupası'nda Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu Yusuf Emre Fırat'ın organizasyonun ilk iki gününde ayrı ayrı gerçekleşen 10 kilometre serbest yarışında iki gümüş madalya aldığı belirtildi.



Balkan Kupası'nın ikinci gününde 10 kilometre serbest yarışında Yusuf Talay'ın ise bronz madalya kazandığı kaydedildi.





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