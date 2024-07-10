LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, eski takım arkadaşı Paul George'un serbest oyuncu döneminde Philadelphia 76ers'a katılmak üzere ayrılmasının "sürpriz olmadığını" söyledi.



Leonard, ABD Milli Takımının Salı günkü antrenmanından sonra George hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Sezon öncesinde ne olacağını ve sonucun nereye varacağını biliyorduk. Yani sezon boyunca konuşmuştuk."



Clippers geçen sezonun ortasında Leonard'la üç yıllık sözleşme uzatırken, George'un uzatma görüşmeleri sonuç bulmamış ve 34 yaşındaki oyuncu serbest oyuncu pazarına girmişti.



George, Clippers'ın kendisine dört yıllık bir kontrat teklif etmeyeceğini açıklamasından birkaç saat sonra, Philadelphia ile dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



George ve Leonard, Clippers'la birlikte oynadıkları dört sezonda da playofflara kalmayı başarmış olsa da, ikili toplamda yalnızca üç playoff serisi kazanmış ve hiçbir zaman NBA Finalleri'ne ulaşamamıştı.





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