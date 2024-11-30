Katar'da pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen!

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Katar'da pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen!
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30 Kasım 2024 22:09
Son güncelleme 30 Kasım 2024 22:24
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.520 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.055 saniye arkasında Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.252 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Katar Grand Prix'si 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da koşulacak.

Las Vegas'ta geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta pilotlar klasmanı liderliğini garantileyen Verstappen, kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etmişti.

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