Katar'da pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.520 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Verstappen'in 0.055 saniye arkasında Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.252 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.
Katar Grand Prix'si 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da koşulacak.
Las Vegas'ta geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta pilotlar klasmanı liderliğini garantileyen Verstappen, kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etmişti.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.520 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.
Verstappen'in 0.055 saniye arkasında Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.252 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.
Katar Grand Prix'si 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da koşulacak.
Las Vegas'ta geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta pilotlar klasmanı liderliğini garantileyen Verstappen, kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etmişti.
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