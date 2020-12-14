Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor

Lacivert-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda salı günü Misli.com 3. Lig temsilcisini ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor
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14 Aralık 2020 13:41
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda salı günü  Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti.

Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.



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