Kasımpaşa'da Fuat Çapa koronavirüse yakalandı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa'da Fuat Çapa koronavirüse yakalandı
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13 Aralık 2020 17:07
Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Çapa'ya geçmiş olsun mesajına da yer verilen açıklamada, deneyimli teknik adamın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı ifade edildi.

Paşa, son olarak 11 Aralık Cuma günü evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelmişti. Kasımpaşa 13. haftada deplasmanda Malatyaspor'a konuk olacak, 14. haftada ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.






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