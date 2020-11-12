Kasımpaşa'da favori isim Tamer Tuna

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da 1 numaralı hoca adayının Tamer Tuna olduğu ortaya çıktı

Abone Ol
Kasımpaşa'da favori isim Tamer Tuna
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2020 10:16
4-3'lük Trabzonspor galibiyetinin ardından sürpriz şekilde Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da arayışlar sürüyor.

İstanbul ekibinde 1 numaralı hoca adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adamla temas kurulduğu, Tuna'nın düşünmek için zaman istediği belirtildi. Lacivert-Beyazlılar takımın başına mutlaka yerli bir hoca getirmek istiyor. Listedeki alternatif isimlerde de temaslar sürüyor.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için