Kasımpaşa'da favori isim Tamer Tuna

4-3'lük Trabzonspor galibiyetinin ardından sürpriz şekilde Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da arayışlar sürüyor.



İstanbul ekibinde 1 numaralı hoca adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adamla temas kurulduğu, Tuna'nın düşünmek için zaman istediği belirtildi. Lacivert-Beyazlılar takımın başına mutlaka yerli bir hoca getirmek istiyor. Listedeki alternatif isimlerde de temaslar sürüyor.







