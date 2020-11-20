Kasımpaşa'da 7 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Milli Takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam 7 oyuncumuzuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" açıklaması kullanıldı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Milli Takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam 7 oyuncumuzuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" açıklaması kullanıldı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.