Kasımpaşa'da 7 futbolcunun testi pozitif çıktı

Kasımpaşa, yapılan testler sonucunda 7 futbolcuda koronavirüse rastlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa'da 7 futbolcunun testi pozitif çıktı
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20 Kasım 2020 16:02
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Milli Takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam 7 oyuncumuzuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" açıklaması kullanıldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.




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