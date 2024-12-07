Kasımpaşa, Trabzonspor maçı için mahkemeye gidiyor!

Trabzonspor-Kasımpaşa maçında verilen penaltı kararı sonrası Kasımpaşa Kulübü harekete geçti.

, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Trabzonspor maçı için mahkemeye gidiyor!
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07 Aralık 2024 15:38
Kasımpaşa, Trabzonspor maçındaki hakem yönetimi için harekete geçti.

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile karşılaştığı maçta tartışılan penaltı kararı sonrası İstanbul ekibi, harekete geçme kararı aldı.

ENİS DESTAN İÇİN TFF ETİK KURULU'NA SEVK TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Enis Destan'ın hakemi aldattığını öne süren lacivert-beyazlı kulüp, oyuncunun TFF Etik Kurulu'na sevkini talep edecek. Kasımpaşa, Enis Destan'ın cezalandırılmasını isteyecek.

HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Kasımpaşa Kulübü aleyhine verilen penaltı kararı için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.

Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

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