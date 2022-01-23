Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 3-1'lik skorla kazandı.



Mücadelede İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yasir Subaşı (kendi kalesine), 36. dakikada Umut Bozok ve 53. dakikada Ahmet Engin'den geldi.



Konuk ekip Kayserispor'un golü ise 12. dakikada Mario Gavranovic'ten geldi.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve puanını 27'ye yükseltti. Kayserispor'un ise 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yukatel Kayserispor ise kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.





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