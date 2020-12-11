Kasımpaşa, bu sonucun ardından 1963'ten sonra ilk kez evinde 13 maçlık yenilmezlik serisi yaşadı ve kulüp rekorunu egale etti.

'de 12. haftanın açılış maçındaevindeile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 36 ve 42'de Koita ile 51'de Varga'dan geldi. Denizlispor'un sayılarını ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada penaltıdan Hugo Rodallega kaydetti.Bu sonucun ardından bu sezon evindeki 6. maçında 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 18 yaptı. Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.Kasımpaşa'nın 42. dakikada bulduğu golün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in yerde kaldığı pozisyonun devamında Denizlispor oyuncuları hücuma çıkmaya hazırlanırken, kaptan Rodallega topu centilmenlik amacıyla dışarı atmalarını işaret etti. Orta sırada Kasımpaşalı oyuncular pres yaparak topu kazandı ve sonrasında golü attı. Denizlispor'da oyuncular, topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını belirterek itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın pasında sol kanatta topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Koita'nın altıpasın önünde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-0.39. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği sağladı. Bergdich'in kullandığı serbest atışta Sagal'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu altıpasın önünde Recep Niyaz kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Ramazan Köse'yi geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.42. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Varga'nın sağdan ortasında Koita'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.51. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'den döndü. Pozisyonu takip eden Varga'nın altıpasın önünde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.78. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı kornerde, Leismann'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü.90+2. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan mücadelede maçın hakemi Ramazan Keleş, Tirpan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Rodallega, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-2.Recep Tayyip ErdoğanRamazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih MazlumRamazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 72 Anıl Koç), Koita (Dk. 86 Alan)Cenk Gönen, Özer Özdemir, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski (Dk. 56 Mesanovic), Bakalorz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Sacko (Dk. 70 Varela), Recep Niyaz, Sagal, RodallegaDk. 36 ve 42 Koita, Dk. 51 Varga (Kasımpaşa), Dk. 39 Recep Niyaz, Dk. 90+2 Rodallega (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)Dk. 3 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45+2 Koita (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Bakalorz, Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)