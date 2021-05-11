Kasımpaşa kazandı; Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Ankaragücü karşılaştı. Büyük bir mücadele sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik'lik skor Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 14. dakikada Anıl Koç kaydetti. Ankaragücü bu skorun ardından Süper Lig'e veda etti.



Kasımpaşa, Süper Lig'de sezonu Sivasspor deplasmanında kapatacak; Ankaragücü ise kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde Pinto'nun temasıyla yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. 9'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



13. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sarlija'nın uzaklaştırmak istediği top, Koomson'un kafasına çarptıktan sonra Thelin'in önüne düştü. Thelin, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Anıl Koç'a aktardı. Anıl'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 2-0



Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa soyunma odasına 2-0 önde gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



