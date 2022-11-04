Kasımpaşa ile Ankaragücü yenişemedi!

Spor Toto Süper Lig, 13. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 58. dakikada Fode Koita, Ankaragücü'nün golünü ise 85. dakikada Chatzigiovanis kaydetti.



Kasımpaşalı oyuncu Fode Koita bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2. maçında ilk golünü kaydetti.



Ankaragücü'nün Ali Sowe ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Chatzigiovanis ise 8. maçında ilk kez fileleri havalandırdı. Ankaragücü'nün golünün asistini Emre Kılınç yaptı.



Ankaragücü oyuncuları, Koita'nın golünde kaleci Gökhan Akkan'a bir faul bekledi. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından golü verdi. Öte yandan Gökhan Akkan, golün ardından sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 65. dakikada yerini Bahadır'a bıraktı.



Şenol Can'ın öğrencileri ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. MKE Ankaragücü'nün ise ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi var.



Kasımpaşa bu sonucun ardından puanını 15e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 12 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise gelecek haftayı bay geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada Mickael Tırpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.



38. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasıyla ceza sahasına giren Sowe, topu sağ çaprazda uygun durumda bulunan Beridze'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. MKE Ankaragücü ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Emin Engin'in vuruşunda top üst direkten döndü. Koita, kale sahasının sağ çaprazında kaleci Gökhan Akkan ile yükseldiği meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.



66. dakikada Ahmet Emin Engin'in soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Celina'nın kafa vuruşunda, keleci Bahadır Han Güngördü son anda topu çıkartarak gole izin vermedi.



68. dakikada Sowe'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa sahip oldu.



85. dakikada MKE Ankaragücü skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan taç atışında Emre Kılınç, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Chatzigiovanis, arka direkte buluştuğu meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



Bu arada MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Kasımpaşalı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Maçı protokol tribününde ayakta takip eden Koca ve beraberindekiler, başken ekibinin attığı beraberlik golüne sevinirken, Kasımpaşa taraftarlarından tepki gördü. Koca ve beraberindekiler ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşanırken, araya giren güvenlik görevlileri gerginliğin büyümesini engelledi.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, İlker Takpak



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Graovac, Donk, Hadergjonaj, Petretta, Mickael Tırpan, Celina, Aytaç Kara, Fall (Dk. 90+1 Tunay Torun), Ahmet Emin Engin (Dk. 84 Berat Kalkan), Ali Sühan Demirel (Dk. 46 Koita)



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 65 Bahadır Han Güngördü), Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 73 Pepe), Pedrinho, Beridze (Dk. 83 Chatzigiovanis), Jese (Dk. 65 Emre Kılınç), Sowe



Goller: Dk. 58 Koita (Kasımpaşa), Dk. 85 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 85 Chatzigiovanis, Dk. 90+1. Malcuit (MKE Ankaragücü), Dk. 90+6 Koita (Kasımpaşa)



