Kasımpaşa, Driess Saddiki'yi transfer etti

Kasımpaşa Transfer Haberleri: Kasımpaşa, son olarak Abha forması giyen Driess Saddiki'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, Driess Saddiki'yi transfer etti
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23 Ağustos 2023 18:27
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımı Abha'dan Driess Saddiki'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

27 yaşındaki orta saha, geçen sene Abha formasıyla ligde 15 maça çıkmıştı.

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