Kasımpaşa'dan ligde 4'te 4!

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 4'ünü kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'dan ligde 4'te 4!
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20 Ocak 2022 23:12
Kasımpaşa, Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Kasımpaşa, ligde Altay, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor'un ardından Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve son 4 müsabakada hanesine 12 puan yazdırmayı başardı.

Bu maçlarda fileleri 9 kez havalandıran lacivert-beyazlı takım, kalesinde ise 2 gol gördü.

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