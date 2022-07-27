Sportif direktörlük görevine geride bıraktımız haftalarda Taner Savut'u getiren ve başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürme misyonuyla yeni sezona başlayacak Hatayspor, transfer yapmaya devam ediyor.



VARGA, HATAYSPOR İLE ANLAŞTI



Hatayspor, Kasımpaşa'da oynayan Kevin Varga ile el sıkıştı. Transferle ilgili resmi açıklama bekleniyor. Kasımpaşa ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunan Varga, geçen sezonun ikinci yarısını İsviçre ekibi Young Boys'ta kiralık olarak geçirmişti. Varga, Kasımpaşa'da ise 55 maçta 6 gol üretti.



1.78 boyunda ve 26 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Varga, kariyerinde daha önce Debrecen, Cigand, Balmazujvaros ve MTK Budapeşte ekiplerinde oynamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ