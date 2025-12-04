Kasımpaşa'da Şota ile ayrılık!

Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:



"Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



Kasımpaşa, Gürcü teknik adam ile Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 13 puan topladı.



YERİNE EMRE BELÖZOĞLU



İstanbul temsilcisi, Şota Arveladze'nin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.







