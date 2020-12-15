Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alan, 25. ve 53. dakikada Armin Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger, 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.
Sahasında oynadığı maçta rahat bir galibiyet alan Kasımpaşa adını bir üst tura yazdırdı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alan, 25. ve 53. dakikada Armin Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger, 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.
Sahasında oynadığı maçta rahat bir galibiyet alan Kasımpaşa adını bir üst tura yazdırdı.