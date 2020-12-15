Kasımpaşa 5 golle tur atladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa 5 golle tur atladı
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15 Aralık 2020 14:52
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alan, 25. ve 53. dakikada Armin Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger, 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.

Sahasında oynadığı maçta rahat bir galibiyet alan Kasımpaşa adını bir üst tura yazdırdı.



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