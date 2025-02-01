Kartal Kayra Yılmaz: 'Yeni hocamızla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz'

Kayserispor'da 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından Kartal Kayra Yılmaz ve Arif Kocaman açıklamalarda bulundu.



İyi futbol oynadıklarını söyleyen Kartal Kayra, "Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. İnanılmaz bir Kayserispor vardı sahada. İlk yarıda maça çok istediğimiz gibi başlayamadık. Birkaç pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıya daha hırslı başladık. Trabzonspor'a pozisyon vermedik ikinci yarıda. 4-5 pozisyon yakaladık. Bir hoca değişikliği oldu. Hoca değişikliği bir kan değişikliği demektir. İyi bir yoldayız. Bu hocayla birlikte inşallah pazartesiden itibaren iyi hazırlanacağız. Önümüzde bir Konyaspor maçı var. İnşallah 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Arif Kocaman ise "Son birkaç maçtır şanssızlığımız vardı. Yeni hocanın gelmesiyle, hocanın yardımı direkt bize yansıdı. O güveni bize yansıdı. Kazanabilirdik de ama en azından bir puan aldık. İnşallah daha iyi olacağız." sözlerini sarf etti.