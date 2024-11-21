Kartal Kayra Yılmaz: "Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz"

Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kartal Kayra Yılmaz: 'Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz'
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21 Kasım 2024 16:40
Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra Yılmaz lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Bu süre içerisinde eksiklerini giderme imkanı bulduklarını ve güçlü oldukları yönlerini de geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçı da bizim için önemli. İki takım adına da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu geçecek bir maç ama biz tamamıyla hazırız. Bugün ve yarın da çalışmalarımızı tamamlayıp taraftarımızın önünde Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hocamız geldiğinden beri yükselen bir grafiğimiz var. Sonuçlarımız da kötü değil. Bu yükselişi Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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