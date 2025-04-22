Karşıyaka Zühtü Işıl'ı andı

Karşıyaka, kurucu başkanı olan Zühtü Işıl'ı vefatının 40'ıncı yılında Örnekköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında andı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka Zühtü Işıl'ı andı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2025 16:33
İzmir'in 113 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka, kurucu başkanı olan Zühtü Işıl'ı vefatının 40'ıncı yılında Örnekköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında andı.

Milli mücadele kahramanlarından Zühtü Işıl'ın anma törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, divan kurulu üyeleri, yöneticiler, altyapıdan sporcular ile taraftarlar katıldı.

Karşıyaka Futbol Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek, altyapı antrenörleri ve sporcular törenin ardından 29 Ekim 2024'te ani gelişen rahatsızlığıyla hayatını hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve kulübün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara'yı da kabirleri başında andı.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery