03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Karşıyaka zirveyi bırakmadı

Karşıyaka, taraftarının büyük desteğiyle Uşakspor'u 1-0 mağlup edip namağlup liderliğini sürdürerek zirvedeki yerini korudu.

calendar 03 Kasım 2025 13:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka zirveyi bırakmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon camiasının desteğiyle kurduğu kadro taraftarıyla bütünleşen Karşıyaka, zirve yarışındaki en yakın rakiplerinden Uşakspor'u da 1-0 yendi, şampiyonluk yolunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Alsancak Stadı'nda kapalı ve maraton tribünü dolduran taraftarının müthiş desteğiyle sahaya çıkan Kaf-Kaf, galibiyet golünü Erhan Öztürk'ün sağ köşeden rakiplerini çalımlayıp asistinde yıldız santrforu Yasin Uzunoğlu'yla buldu. Grupta takipçilerinden Kütahyaspor'un kendisinden önce çıktığı maçta Altay'ı yenip 22 puana ulaştığı haftada hata yapmayan Karşıyaka, 23 puana yükselerek liderliğini korudu.

Ligde 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlikle en iyi sezon başlangıcını yaparak 8 yıldır yer aldığı 3'üncü Lig'den kurtulmak için umutlarını artıran Karşıyaka, 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlikspor'la birlikte ligin yenilgisiz iki takımından biri olarak kaldı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan yeşil-kırmızılılarda futbolcular da soyunma odasında Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ü tezahüratlarla karşıladı. Sezona 4'te 4'le başlayan, İzmir dışına çıkmadığı son 5 maçlık seriyi de 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Karşıyaka bu hafta pazar günü yine iddialı takımlardan Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.


YASİN'İN BOŞU YOK

Uşakspor maçında Erhan'ın muhteşem asistini gole çeviren Karşıyaka'nın genç yıldızı Yasin, yeşil-kırmızılı formayla 7 lig maçında 8 gole ulaştı. Son 4 haftayı boş geçmeyen 23 yaşındaki golcü, Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra ligde yalnız 0-0 biten Eskişehir Anadolu maçında skor üretmedi. Yasin, Eskişehir ekibi hariç her maçta gol attı. Muğlaspor'dan transferin son gününde kiralık olarak geldiği Karşıyaka'da parlayan Yasin, Balıkesirspor, Alanya 1221 FK, Nazillispor ve Uşakspor galibiyetleri ile Altay derbisindeki beraberliğe attığı gollerle direkt katkı yaptı. İzmir ekibi Yasin'in attığı gollerle 13 puan kazandı. Yasin, Uşakspor önünde gördüğü sarı kartla ise Ayvalıkgücü deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.