Karşıyaka'ya voleybolda çifte kupa

"YILLARDIR SABIRLA ÖRÜLEN BİR EMEK"

İzmir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalde Vakıfbank'ı 3-2 yenip, yarı finalde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Yeşil-kırmızılılar, 3'üncülük maçında Nilüfer Belediyespor'u 3-2 dize getirerek bronz madalyanın sahibi oldu.Voleybol şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kızlarımız, Karşıyaka'nın geleceğinin ne denli emin ellerde olduğunu bir kez daha herkese gösterdi. Altyapıya verdiğimiz emeğin, sabrın ve inancın meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı yalnızca bir madalya değil, yarınlara dair büyük bir umudun, güçlü bir vizyonun göstergesidir" denildi.Yeşil-kırmızılılar altyapıda iki farklı yaş kategorisinde alınan dereceler sonrası şu ifadelere yer verdi: "Yıldız kızlar ve genç kızlar kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olduk. Aynı sezon içinde iki farklı yaş grubunda kürsüye çıkmak, yalnızca bir başarı değil, yıllardır sabırla örülen bir emeğin meyvesi. O kupaların yanına gururla dizdiğimiz Karşıyaka formaları, sadece bir arma değil; inancın, azmin ve geleceğe olan güvenin simgesi. Bu başarıda topa ilk dokunduğu günden bu yana hayal kurmaktan vazgeçmeyen kızlarımızın, onları yetiştiren antrenörlerimizin, geçmişte görev yapan yöneticilerimizin, bugün bu yükü omuzlayan ekiplerimizin ve her şartta yanımızda olan ailelerimizin emeği var. Kısacası bu başarı, Karşıyaka camiasının topyekûn inancının bir sonucu. Her biri Karşıyaka değerlerini sahaya yansıttı; mücadeleyle, disiplinle ve yürekle. Altyapımızda yetişen bu genç sporcuların attığı her adım, bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kupa, madalya ya da sıralamadan çok daha fazlası var bu başarıda: Birlik, emek, umut ve gelecek."