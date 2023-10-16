Karşıyaka Voleybol Kadın Takımı galibiyeti aldı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Karşıyaka Medicalpoint, sezona Havran Belediyespor deplasmanındaki 3-2'lik mağlubiyetle başladıktan sonra ilk iç saha maçında Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-0'la geçti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yüzlerce taraftarının desteğiyle rahat bir oyun sergileyen Kaf-Kaf, ligde pazar günü Göztepe'yle oynayacağı derbi öncesi gücünü kanıtladı.
Maçı yönetim de tam kadro izlerken, Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Takımımızın 3-0 kazandığı maçta bizi yanlız bırakmayan büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Her hafta desteklerinin aratarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.
Lig öncesi 2 yabancısıyla yollarını ayıran Karşıyaka'da yeni yabancı arayışları da sürüyor. Kaf-Kaf, filede daha önce voleybol yönetiminde görev yapmış isimlerden yeni şube yönetimi de oluşturdu. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları ve yönetim, maçın ardından futbol takımının Ergene Velimeşespor karşılaşmasını da birlikte izledi.
Maçı yönetim de tam kadro izlerken, Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Takımımızın 3-0 kazandığı maçta bizi yanlız bırakmayan büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Her hafta desteklerinin aratarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.
Lig öncesi 2 yabancısıyla yollarını ayıran Karşıyaka'da yeni yabancı arayışları da sürüyor. Kaf-Kaf, filede daha önce voleybol yönetiminde görev yapmış isimlerden yeni şube yönetimi de oluşturdu. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları ve yönetim, maçın ardından futbol takımının Ergene Velimeşespor karşılaşmasını da birlikte izledi.