Karşıyaka Voleybol Kadın Takımı galibiyeti aldı

Karşıyaka Voleybol Kadın Takımı sezonun ilk galibiyetini aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka Voleybol Kadın Takımı galibiyeti aldı
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16 Ekim 2023 15:01
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Karşıyaka Medicalpoint, sezona Havran Belediyespor deplasmanındaki 3-2'lik mağlubiyetle başladıktan sonra ilk iç saha maçında Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-0'la geçti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yüzlerce taraftarının desteğiyle rahat bir oyun sergileyen Kaf-Kaf, ligde pazar günü Göztepe'yle oynayacağı derbi öncesi gücünü kanıtladı.

Maçı yönetim de tam kadro izlerken, Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Takımımızın 3-0 kazandığı maçta bizi yanlız bırakmayan büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Her hafta desteklerinin aratarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Lig öncesi 2 yabancısıyla yollarını ayıran Karşıyaka'da yeni yabancı arayışları da sürüyor. Kaf-Kaf, filede daha önce voleybol yönetiminde görev yapmış isimlerden yeni şube yönetimi de oluşturdu. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları ve yönetim, maçın ardından futbol takımının Ergene Velimeşespor karşılaşmasını da birlikte izledi.

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