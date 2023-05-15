Karşıyaka son umut arıyor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan, Soner Birinci, Fatih Aydın, Burak Başkaya ve Recep Türköz daha önce kadro dışı bırakılmıştı..
Grupta 48 puanla Play-Off hattındaki Nevşehir Belediyespor'u 4 puan geriden takip eden Kaf-Kaf, umudunu korumak için kazanıp rakibinin Karaköprü Belediyespor önünde puan kaybını beklemeyi planlıyor.
Nevşehir'in galibiyeti halinde alacağı sonuç ne olursa olsun havlu atacak yeşil-kırmızılılar, rakibi berabere kalırsa mağlubiyet veya beraberlik aldığı takdirde umutlarını yitirecek. Kaf-Kaf, son 5 maçını üst üste kazanan, ikinci yarıda tek mağlubiyet alan, 62 puanla lider Mersin İdmanyurdu'nun 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışındaki Kütahya'ya yenilirse şansı bitecek.
Bilet fiyatları maraton üst ve misafir 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP tribün 150 TL olarak açıklandı.
Grupta 48 puanla Play-Off hattındaki Nevşehir Belediyespor'u 4 puan geriden takip eden Kaf-Kaf, umudunu korumak için kazanıp rakibinin Karaköprü Belediyespor önünde puan kaybını beklemeyi planlıyor.
Nevşehir'in galibiyeti halinde alacağı sonuç ne olursa olsun havlu atacak yeşil-kırmızılılar, rakibi berabere kalırsa mağlubiyet veya beraberlik aldığı takdirde umutlarını yitirecek. Kaf-Kaf, son 5 maçını üst üste kazanan, ikinci yarıda tek mağlubiyet alan, 62 puanla lider Mersin İdmanyurdu'nun 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışındaki Kütahya'ya yenilirse şansı bitecek.
Bilet fiyatları maraton üst ve misafir 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP tribün 150 TL olarak açıklandı.