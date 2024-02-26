Karşıyaka rotadan saptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ergene Velimeşespor'la deplasmanda ilk yarısını yenik tamamlayıp ikinci yarıda 2-1 üstünlüğü yakaladığı maçta 2-2 berabere kalan Karşıyaka, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkarırken, şampiyonluk yarışında da büyük oranda havlu atıp rotasını Play-Off'a çevirmeye başladı.



Üst üste en önemli rakipleri Turgutluspor ve Batman Petrolspor'a yenildikten sonra Ergene deplasmanında da galibiyeti ıskalayan Kaf-Kaf, zirvenin uzağında kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, normal sezonun bitimine 8 maç kala 1 maçı eksik 44 puanlı lider Batman Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü.



Şampiyonluğu kaçırırsa play-off'ta hayati öneme sahip avantaj elde etmek için grubu en azından ikinci sırada bitirmeyi hedefleyecek Karşıyaka, rakiplerinin takıldığı haftada galibiyeti ıskalayıp fırsat tepse de aldığı puanla teselli buldu. Grupta ikinci sıradaki Turgutluspor, evinde Kelkit Hürriyetspor'a yenilirken, Efeler 09 SFK deplasmanda Pazarspor'la, Elazığspor da Silifke Belediyespor'la berabere kaldı. Puanını 36'ya çıkaran dördüncü sıradaki İzmir temsilcisi 39 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan Turgutlu'yla arasındaki farkı 3'e indirdi. Grupta play-off hattındaki Efeler'in 38, Elazığ'ın 36, Anadolu Üniversitesi'nin 38 puanı var.



KALECİ HAYDAR'A TEPKİ



Karşıyaka'nın 40 yaşındaki emektar kalecisi Haydar Yılmaz, son iki maçta kalesinde 7 gol görerek taraftarın tepkisini çekti. Turgutluspor maçında takımı 1-0 mağlup olsa da yaptığı kurtarışlarla farkı önleyen Haydar, 5-1 kaybedilen Batman Petrolspor ve 2-2 berabere biten Ergene Velimeşespor sınavlarında ise taraftarı kızdırdı. Tecrübeli file bekçisinin Ergene deplasmanının ardından sosyal medyada kendisini eleştiren bir taraftar sayfasına da, "Seni kafaya taktım haberin olsun" şeklinde tehditvari mesaj attığı iddia edildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU