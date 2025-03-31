Karşıyaka'nın rakibi Kuşadasıspor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Anadolu Üniversitesi'ni 4-2 yenerek son 5 maça şampiyonluk umutlarını koruyarak ikinci sırada giren Karşıyaka, yarın erteleme sınavında düşme hattındaki Kuşadasıspor'u konuk edecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta sakatlıkları bulunan Onur Akbay, Mert Torlak ve Erdal'ın durumları belirsiz. Grupta lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde zirve takipçisi olan Karşıyaka'nın 51 puanı var.



Son hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Kırşehirspor FSK'yı 1-0 yenerek hem kurtuluş için umutlanan hem de 4 puan üzerindeki rakibinden ikili averaj üstünlüğünü alan düşme hattındaki Kuşadasıspor'un 20 puanı bulunuyor.



Şubat ayında oynanması gereken maç yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle alt liglerdeki diğer karşılaşmalarla birlikte ertelenmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Tire'de oynanan mücadeleyi yeşil-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.



