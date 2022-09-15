Karşıyaka, kupada yara sardı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; ksk.org.tr
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Karşıyaka, kupada yara sardı
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15 Eylül 2022 15:37
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk yenilgisiyle henüz ikinci haftada evinde tanışan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

Kupada ilk turda Bergama Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kaf-Kaf, adını üst tura yazdırdı. Yeşil-kırmızılılarda Fatih Ergen ve Kerem, attıkları gollerle bu sezon siftah yaparken, geçen hafta Belediye Derincespor mağlubiyetinde ikinci yarıdaki performansıyla eleştirilen takımın yıldız transferi Emre Gemici, ilk golün asistini yaptı. Teknik direktör Erman Güraçar'ın ligde fazla süre alamayan isimlerin kupadaki performansından çok memnun kaldığı öğrenildi.

Karşıyaka, grupta pazar günü 1922 Konyaspor'a konuk olacak.
 
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