Karşıyaka filede 2 takviye yaptı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka dış transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağladı.
Yeşil-kırmızılı kulüp, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Zeren Spor'dan pasör Duygu Üçdağ ve 2'nci Lig temsilcisi Beta Spor'dan pasör Dilay Göçen ile sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki Duygu kariyerinde Yeşilyurt, Pursaklar Bld, İller Bankası, Bursa BŞB, Halkbank, Salihli Bld, Nilüfer Bld, İlbank, Balıkesir BŞB, PTT Spor, Kuzeyboru, Adam Voleybol kulüplerinde görev yaptı. 18 yaşındaki Dilay ise geleceği düşünerek transfer edildi.
Yeşil-kırmızılı kulüp, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Zeren Spor'dan pasör Duygu Üçdağ ve 2'nci Lig temsilcisi Beta Spor'dan pasör Dilay Göçen ile sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki Duygu kariyerinde Yeşilyurt, Pursaklar Bld, İller Bankası, Bursa BŞB, Halkbank, Salihli Bld, Nilüfer Bld, İlbank, Balıkesir BŞB, PTT Spor, Kuzeyboru, Adam Voleybol kulüplerinde görev yaptı. 18 yaşındaki Dilay ise geleceği düşünerek transfer edildi.