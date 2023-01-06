Karşıyaka'dan Yılmaz Ceylan çalımı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluk hedefine ulaşmak için ara transferde çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, Somaspor'un Düzcespor'a sattığı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan'la anlaştı.

Somaspor, Spor Toto 1'inci Lig'den Samsunspor ve Boluspor'un yanı sıra 3'üncü Lig'in mali olarak güçlü ekibi Iğdır FK'nın istediği amatörden keşfettiği yıldız adayının transferi için 1 milyon TL bonservis bedeli karşılığı Düzcespor'la anlaştı. Dün Düzce'ye giden genç futbolcu anlaşma masasından sözleşme imzalamadan kalktı. Devreye giren Karşıyaka, futbola altyapısında başlayan oyuncuyu ikna etti. Yılmaz'ın bonservis sorununu da çözecek yeşil-kırmızılıların genç sol açığa 1.5 yıllığına 3.5 milyon TL ücret ödeyeceği iddia edildi.

Karşıyaka Yamanlar doğumlu olup futbola 2013 yılında 13 yaşındayken Kaf-Kaf'ın altyapısında başlayan Yılmaz, 2016'da kulüpten ayrıldı. Amatör olarak genç yaşta Yamanlar Esenspor, Bayraklı Bld, 35 İzmir Kültürspor, Dikili Çandarlıgücü, Yunusemre Belediyespor formalarını giyen Yılmaz, Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür tarafından transfer edilip profesyonel yapıldı.

Kariyerinin ilk yılında Soma'da 2021'de 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan futbolcu, geçen sezon 2'nci Lig'de 38 maçta 4, bu sezon 17 maçta 3 gol attı.