Karşıyaka'dan ihtarnameler için açıklama

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın genel menajeri Nihat Mala, alacakları için kulübe ihtarname gönderen basketbolcuların menajerlik şirketlerinin başlattığı rutin prosedürden dolayı oyuncuların suçlanmaması gerektiğini bildirdi.



Mala, yaptığı yazılı açıklamada, menajerlik şirketlerinin oyuncularının haklarını korumak için rutin prosedürleri başlattığını belirterek, "Şirketlerden gelen bu protestolar, oyuncuların kulüplere bağlılığını zedelemez, sadece işin gereğidir. Protesto çeken, çekmeyen Karşıyaka formasını layıkıyla terleten oyuncularımız, bizim için dünyanın en iyi oyuncularıdır. Sporcularımızı da menajerlik şirketlerinin başlattığı rutin prosedürlerden dolayı suçlamamalıyız." ifadelerini kullandı.



Yönetim kurulu üyelerinin istifasından dolayı olağanüstü genel kurul kararı alınan Karşıyaka'da bazı basketbolcuların alacaklarından dolayı kulübe ihtarname gönderdiği kamuoyuna yansımıştı.



