Karşıyaka'da kritik hafta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transferde henüz somut adım atmayan Karşıyaka, salı gününden itibaren prensipte anlaştığı isimleri resmen bünyesine katmayı bekliyor.



1'inci Lig'deki hemşehrisi Altay'dan ayrılmaya hazırlanan futbolcular ve teknik direktör Erkan Sözeri'nin geçen sezon şampiyon yaptığı 2'nci Lig'de Iğdır FK'daki eski oyuncularıyla söz kesen Karşıyaka, bu isimlerin boşa çıkmalarını bekliyor. Karşıyaka kulüplerinden alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tutan oyuncular resmi olarak serbest kaldıktan sonra imzaları attıracak. Yeşil-kırmızılıların listesinde Iğdır FK'dan 20 yaşındaki sağ bek Erdem Gökçe'nin de olduğu öğrenildi. Balıkesirspor'da profesyonel olan genç futbolcu Eyüpspor ve Altınordu'da da görev yaptı.



KÖTÜ PROVA



Ligde ikinci yarı maratonu öncesi Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında 2'nci Lig Kırmızı Grup lideri Kastamonuspor'a 4-2 mağlup oldu. Maça Haydar - Bilal, Erdinç, Alpay, Ferdi, Emre Keleşoğlu, Sefa, Cenk Ahmet, Hakan Erçelik, Fatih Taşdelen, Adem Büyük 11'iyle çıkan Karşıyaka'nın gollerini Emre ve Hakan attı. Maçta ligde ilk hafta 4 sarı kart cezalısı olacak Enes Nalbantoğlu ve Barış Sağır oynatılmadı. Yasin Ozan da rahatsızlığı nedeniyle yoktu. Yeşil-kırmızılı ekip Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 12 Ocak'ta Silivrispor ile yapacak.





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