Karşıyaka'da karanlık günler devam ediyor

Kongrede aday çıkmayınca son 1 yıl içinde ikinci kez başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü, 26 Haziran'a ertelenen seçim öncesi halen aday ararken, seçilecek yönetimi çok zorlu bir tablo bekliyor. Son kongrede Basketbol Tahkim Mahkemesi'nde (BAT) görüşmesi sürentutarındaki borç hariç toplam borcuolarak açıklanan Karşıyaka'nın en yüksek bütçeli şubesi olan basketbolun geçen sezondan beri sponsorsuz kalması ve acil ödemeleri kulübü zorluyor. Yeni seçilecek yönetimin yalnız Süper Lig'deki basketbol takımının kurulup FIBA taksitlerini ödemesi için 3.5 milyon Dolar (140 milyon TL) kaynak bulması gerekiyor. Kadrosu dağılan 3'üncü Lig'deki futbol takımını da sezon başında 5 milyon TL, ara transferde 20 milyon TL civarında transfer yasağı kapsamında borç bekliyor.FIBA'lık olan eski basketbolculara borçları nedeniyle geçen sezon defalarca transfer yasağı ve lisans iptalleriyle karşılaşıp camia desteğiyle krizleri aşan Karşıyaka'nın önünde potada 1 milyon 250 bin Dolar tutarında transfer yasağı borcu var. Yalnız eski yabancılardanalacağı bulunuyor.tutarındaki alacak taksitleri ödenmezse ise taksitlendirme bozulacak. Bu sezon ayrılan Boutsiele gibi oyuncuların davaları da sürüyor.Karşıyaka'da geçen sezonki futbol takımı 2 as oyuncu dışında dağılırken, kaynak bulup yeniden kadro kuracak kulübün şu an 5 milyon TL bandında olan transfer yasağını kaldırması gerekiyor.Eski oyunculardangibi isimlerin alacakları Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşip transfer yasağı kapsamına girdi. Önceki sezonlardan birçok oyuncunun alacak dosyaları TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görüşülüyor. Geçen sezondan tüm futbolcular da UÇK'ya giderken bu dosyalar kesinleşirse ara transfer döneminde Karşıyaka'nın önüne en az 20 milyon TL tutarında transfer yasağı borcu çıkma ihtimali var.Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin biriken 1.5 milyon TL tutarındaki su borcu, her ay sonu ödenen 1.2 milyon TL kamu borcu taksitlendirmesi, kurulacak takımların peşinat, malzeme, deplasman, kamp, personelin maaş, tesislerin yemek masrafları da yönetimi zorlayacak. Eski Başkan İlker Ergüllü ise kulüpten 61 milyon TL alacağı için geçen aralık ayında haciz koymuş ancak bu rakamı almak gibi bir düşüncesi olmadığını açıklamıştı.