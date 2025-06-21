Karşıyaka'da karanlık günler devam ediyor

Kongrede aday çıkmayınca son 1 yıl içinde ikinci kez başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü, 26 Haziran'a ertelenen seçim öncesi halen aday ararken, seçilecek yönetimi çok zorlu bir tablo bekliyor. Son kongrede Basketbol Tahkim Mahkemesi'nde (BAT) görüşmesi süren 1 milyon 816 bin Dolar tutarındaki borç hariç toplam borcu 581 milyon 887 bin TL olarak açıklanan Karşıyaka'nın en yüksek bütçeli şubesi olan basketbolun geçen sezondan beri sponsorsuz kalması ve acil ödemeleri kulübü zorluyor. Yeni seçilecek yönetimin yalnız Süper Lig'deki basketbol takımının kurulup FIBA taksitlerini ödemesi için 3.5 milyon Dolar (140 milyon TL) kaynak bulması gerekiyor. Kadrosu dağılan 3'üncü Lig'deki futbol takımını da sezon başında 5 milyon TL, ara transferde 20 milyon TL civarında transfer yasağı kapsamında borç bekliyor.
FIBA'lık olan eski basketbolculara borçları nedeniyle geçen sezon defalarca transfer yasağı ve lisans iptalleriyle karşılaşıp camia desteğiyle krizleri aşan Karşıyaka'nın önünde potada 1 milyon 250 bin Dolar tutarında transfer yasağı borcu var. Yalnız eski yabancılardan Vernon Carey'nin 1 milyon 50 bin Dolar, Kelan Martin'in 200 bin Dolar alacağı bulunuyor. Vitto Brown'ın 200 bin Dolar, Jaylon Brown'ın 100 bin Dolar tutarındaki alacak taksitleri ödenmezse ise taksitlendirme bozulacak. Bu sezon ayrılan Boutsiele gibi oyuncuların davaları da sürüyor.
Karşıyaka'da geçen sezonki futbol takımı 2 as oyuncu dışında dağılırken, kaynak bulup yeniden kadro kuracak kulübün şu an 5 milyon TL bandında olan transfer yasağını kaldırması gerekiyor.
Eski oyunculardan Taha Yalçıner, Cenk Özbey, Adem Büyük, Şeref Özcan, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen gibi isimlerin alacakları Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşip transfer yasağı kapsamına girdi. Önceki sezonlardan birçok oyuncunun alacak dosyaları TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görüşülüyor. Geçen sezondan tüm futbolcular da UÇK'ya giderken bu dosyalar kesinleşirse ara transfer döneminde Karşıyaka'nın önüne en az 20 milyon TL tutarında transfer yasağı borcu çıkma ihtimali var.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin biriken 1.5 milyon TL tutarındaki su borcu, her ay sonu ödenen 1.2 milyon TL kamu borcu taksitlendirmesi, kurulacak takımların peşinat, malzeme, deplasman, kamp, personelin maaş, tesislerin yemek masrafları da yönetimi zorlayacak. Eski Başkan İlker Ergüllü ise kulüpten 61 milyon TL alacağı için geçen aralık ayında haciz koymuş ancak bu rakamı almak gibi bir düşüncesi olmadığını açıklamıştı.
FIBA'lık olan eski basketbolculara borçları nedeniyle geçen sezon defalarca transfer yasağı ve lisans iptalleriyle karşılaşıp camia desteğiyle krizleri aşan Karşıyaka'nın önünde potada 1 milyon 250 bin Dolar tutarında transfer yasağı borcu var. Yalnız eski yabancılardan Vernon Carey'nin 1 milyon 50 bin Dolar, Kelan Martin'in 200 bin Dolar alacağı bulunuyor. Vitto Brown'ın 200 bin Dolar, Jaylon Brown'ın 100 bin Dolar tutarındaki alacak taksitleri ödenmezse ise taksitlendirme bozulacak. Bu sezon ayrılan Boutsiele gibi oyuncuların davaları da sürüyor.
Karşıyaka'da geçen sezonki futbol takımı 2 as oyuncu dışında dağılırken, kaynak bulup yeniden kadro kuracak kulübün şu an 5 milyon TL bandında olan transfer yasağını kaldırması gerekiyor.
Eski oyunculardan Taha Yalçıner, Cenk Özbey, Adem Büyük, Şeref Özcan, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen gibi isimlerin alacakları Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşip transfer yasağı kapsamına girdi. Önceki sezonlardan birçok oyuncunun alacak dosyaları TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görüşülüyor. Geçen sezondan tüm futbolcular da UÇK'ya giderken bu dosyalar kesinleşirse ara transfer döneminde Karşıyaka'nın önüne en az 20 milyon TL tutarında transfer yasağı borcu çıkma ihtimali var.
Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin biriken 1.5 milyon TL tutarındaki su borcu, her ay sonu ödenen 1.2 milyon TL kamu borcu taksitlendirmesi, kurulacak takımların peşinat, malzeme, deplasman, kamp, personelin maaş, tesislerin yemek masrafları da yönetimi zorlayacak. Eski Başkan İlker Ergüllü ise kulüpten 61 milyon TL alacağı için geçen aralık ayında haciz koymuş ancak bu rakamı almak gibi bir düşüncesi olmadığını açıklamıştı.
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