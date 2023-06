Karşıyaka'da Ersin Aka imzayı attı

Spor Toto 3. Ligde Karşıyaka, teknik direktörlük görevine getirilen Ersin Aka'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Turgay Büyükkarcı, Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, Futbol Şube Yöneticisi Osman Dal ve Sportif Direktör Korhan Özen katıldı.



İmzanın iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Osman Dal, "Geçen yıl grubumuzdaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nda şampiyonluk yaşayan hocamız ligin en başarılı antrenörü seçildi. Çok teklif almasına rağmen bizi kırmadı. Allah'ın izniyle uzun vadeli çalışıp başarılı olacağız. Hedef çok büyük, önce 2'nci Lig, bekleme yapmadan 1'inci Lig istiyoruz. Savaşçı bir kadroyla hedefimiz 3 yıl içinde Süper Lig. Tesislerimiz 5 yıldızlı otel ayarında oldu. Eksiğimiz şampiyonluk. Hocamızın da hedefi büyük olduğu için camianın büyüklüğüne inanarak bizi tercih etti. El ele vererek başarı kesinlikle gelecek" dedi.



"HEDEF ŞAMPİYONLUK"



"Böyle güzel bir şehirde, böyle bir camiada olmaktan çok mutluyum" diyen Ersin Aka, "24 yıldır bu işin içinde teknik adamım. Bütün liglerde yarışmış bir teknik adamım. Karşıyaka'yla rakip olduğumuz her maçta İzmir'e gelmekten o taraftarın önüne çıkmaktan heyecanlanırdık. İzmir'e gelme sebebim o oldu. 20 yaşına gelmiş, kalbi Karşıyaka için atan bir gencin şampiyonluğu yok. Onlara 20 yıl sonra ilk şampiyonluğu yaşatan teknik adam olmak istiyorum. Onun için geldim. Camianın büyüklüğü ve futbolda Karşıyaka'nın yeri çok büyük" dedi.



Burada kazanılacak başarının ne kadar değerli olduğunun farkında olduğunu belirten Aka, "İlk geldiğim gün basketbol takımının Türk Telekom maçına gittim. Orada o taraftarı görünce bir hayal kurdum. Karşıyaka'yı uzun vadeli çalıştırıp Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olmak istiyorum. Yardımcı antrenörken de büyük takımlarla çalıştım. Büyük takımlarda motive oluyorum. Zorlukları bilerek geldim. Kariyerimde şimdiye kadar verilen her görevin altından kalkan bir teknik adam olarak camianın desteğiyle sonuca ulaşacağız" diye konuştu.



"TAKIMI TANIYORUM"



"Geçen sezon aynı gruptaydık. Karşıyaka'yı çok iyi tanıyorum" diyen Ersin Aka, "Ekibimle beraber tüm maçlarını izledik. Kadroya hakimiz. Önümüzdeki yılın kadro planlamasıyla ilgili çalışmalara bugün itibarıyla start vereceğiz. Şu an gidecek-kalacak futbolcularla ilgili kararımız yok" ifadelerini kullandı.



"CAMİA BİZE İNANSIN"



Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin imza töreninde, "Bu süreçte Turgay Büyükkarcı'yla beraber yola çıktık. Hocamız gibi 3-4 değerli hocayla görüşme yaptık. Ersin hocada karar kıldık. Ekip olarak, camia olarak ipi göğüsleyen takım biz olacağız. Korhan Özen'in tecrübesiyle beraber iyi bir sezon geçireceğiz. Biz inanıyoruz camia da bize inansın" dedi.



"HEDEFİMİZ DİREKT ŞAMPİYONLUK"



Sportif Direktör Korhan Özen ise "Kulüp yılladır zor zamanlar geçirdi ama kulübün içine girince belli bir düzenin oturduğunu gördüm. Tek eksiğimiz sportif başarı. İnşallah bu yıl sportif başarıyı yakaladıktan sonra önümüz açık. Hocamızın ve bizim ortak listemiz belli. Sahaya çıktığı zaman o taraftara o formanın hakkını verebilecek, onları coşturacak bir takım kurma hayalimiz var. Hocamızla 24 saat o kadroyu kurmak için çalışacağız. Yönetim kurulumuzun özverisi, taraftarımızın desteğiyle hedefimiz Play-Off'a bırakmadan şampiyonluk" diye konuştu.



YÖNETİM AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, başkanlığa aday olup yönetime kongre çağrısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün tüzükle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Büyükkarcı ve yönetimin açıklamasında, "Dün basında çıkan, Sayın İlker Ergüllü'nün açıklamaları ile ilgili olarak işbu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki öncelikle Sayın Ergüllü'nün yapmış olduğu açıklamayı dayandırdığı tüzüğümüzün 29. Maddesinin konu başlığı amatör spor dallarından sorumlu üyeler görev ve yetkilerindedir. Bu madde amatör spor dallarını düzenlemektedir. Bildiği üzere ülkemizde tek profesyonel spor dalı futboldur. Türkiye Futbol Federasyonu da, Futbol Federasyonu Kuruluş Kanunu çerçevesinde özerk bir federasyondur. Bu çerçevede ele alındığında amatör branş olmayan futbol, tüzüğümüzün bu maddesi ile düzenlenemez" denildi.



"Bunun yanında Sayın Ergüllü'nün ifadesinde belirttiği, 'Tüzüğümüzün 29. Maddesi futbol ve diğer şubelerin yönetimlerinin kendi içinden seçilmiş yöneticilerden oluşturulması gerektiğini ifade eder' söylemi, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, "Tüzüğümüzün 29. Maddesinin ilk fıkrası: ' amatör spor dallarından sorumlu olan üyeler YK ilk toplantısında seçilir ve direkt olarak başkana bağlı olarak çalışırlar ' şeklindedir. Yine aynı maddenin e bendi, 'Amatör spor dallarını yönetecek spor direktörünü veya genel kaptanları veya dal sorumlularını, teknik yönetici ve idarecilerini, yönetim kuruluna önerir ve atanmalarını sağlar.' denmektedir. Nitekim amatör şube sorumlularının ana yönetim içerisinden olması gerektiğini ifade etmektedir. Kaldı ki, mevcut yönetim kurulumuzda her amatör branşı temsilen bir yönetici görevlendirildiği ortadadır. Ayrıca, bu madde ile bağlı olmaksızın belirtmek gerekir ki; yine futbol şubesi ile ilgili ana yönetim üyelerimiz mevcuttur. Bu sorumluların, gönüllülük esasına dayalı, kendi alt yönetimlerini kurmaları konusunda bir engel olmadığı gibi, bu kişilerin de yönetim kurulu kararı ile atanacağı da tüzükte açıkça hükme bağlanmıştır. Bunun yanında her türlü yetki, yine seçilmiş ana yönetim kurulundan olup, ana yönetim kurulunun bir temsil, ilzam veyahut da yetki devri hiçbir dönemde olmamıştır. Sayın Ergüllü'nün 15 günlük şube sorumlusu olarak görev yaptığı dönemde de aynı şekilde çalışılmış, ana yönetim kurulunda yer almayarak şube sorumlusu olmuştur. Kaldı ki kendisine de o dönemde ne bir yetki devri ne de imza yetkisi devri söz konusu olmamıştır. Ne tesadüftür ki kulüp tüzüğümüzün 25. Maddesinin a fıkrasında, 'Kulüp başkanı üyeliğe kabulünden itibaren en az iki yıl geçmiş üyeler arasından ve oy kullanma yetkisi olan üyeler arasından seçilir' denilmiştir. Bu tüzük maddesinin konuluş amacı; işte bu tip amatör-profesyonel branş ayrımı dahi yapılamayan durumlara engel olmak ve kulübü olası tecrübesizliklerden korumaktır" ifadeleri yer aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ