Karşıyaka'da Çilengiroğlu yası

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yıllarca futbol ve basketbol şubelerinde yöneticilik, basketbol altyapı başkanlıkları yapan Erdal Çilengiroğlu hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Çilengiroğlu'nun cenazesinin yarın cuma namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.
Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Çilengiroğlu'nun cenazesinin yarın cuma namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi.
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