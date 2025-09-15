15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Karşıyaka'da büyük hasret bitiyor

Karşıyaka, Bursaspor maçında aldığı seyircisiz oynama cezasının ardından 5 ay sonra taraftarlarına kavuşacak.

calendar 15 Eylül 2025 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da büyük hasret bitiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenileyip gençleştirdiği kadrosuyla sezona 2'de 2'yle zirvede başlayan Karşıyaka bu hafta aylar sonra taraftarına kavuşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda çarşamba günü Bursa Yıldırımspor'u, ligde de pazar günü önemli rakiplerinden Balıkesirspor'u ağırlayacak Karşıyaka yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla kucaklaşacak. Ligde taraftarının desteğiyle son iç saha maçına geçen yıl normal sezonun son haftasında 26 Nisan'da ezeli rakibi Bursaspor önünde çıkan yeşil-kırmızılılar, maçtaki olaylar ve çirkin tezahürat yüzünden 2 maç ceza aldı. O maçta grup ikinciliğini garantileyip Play-Off'ta avantaj elde eden Karşıyaka, taraftar desteğinden yoksun çıkmak zorunda kaldığı Play-Off finallerinde Muşspor'a evinde elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Play-Off mücadelesinde Muşsporlu taraftar kendi tribünlerini doldurup yeşil-kırmızılılara evinde deplasmanı yaşattı. Play-Off'dan elenerek üst üste 8'inci sezon 3'üncü Lig'de kalan Karşıyaka bu sezona da geçen yıldan sarkan cezası yüzünden ilk hafta boş tribünler önünde başladı. Taraftar desteğinden yoksun olmasına rağmen ilk hafta Afyonspor'u 2-1 yenmeyi başaran, ardından Kütahyaspor'u de deplasmanda aynı skorla geçen İzmir temsilcisinin hasreti bu hafta sona erecek.

Karşıyaka taraftarları takımlarını aynı hafta içinde 4 gün arayla hem kupada hem de ligde tribünde destekleyecek. Özellikle pazar günü ligde oynanacak Balıkesirspor maçında binlerce Karşıyakalı'nın Alsancak Stadı'na akın etmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.