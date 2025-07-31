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Karşıyaka'da başantrenörlüğe Faruk Beşok, getirildi

Karşıyaka, başantrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirdi. Hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli başarılara imza atan Beşok, 2025-2026 sezonu öncesi Karşıyaka ile yeni bir sayfa açtı.

calendar 31 Temmuz 2025 19:42
Haber: AA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka'da başantrenörlüğe Faruk Beşok, getirildi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenör Faruk Beşok ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Faruk Beşok Karşıyaka'mızda. 2025-2026 sezonu öncesinde A Takım başantrenörlüğü görevi için Türk basketbolunun deneyimli isimlerinden Faruk Beşok ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Faruk Beşok'un Karşıyaka'mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyor kendisine camiamıza yeniden hoş geldin diyoruz." denildi.

Karşıyaka formasını 1992-1994 ve 2004-2005 yılları arasında giyen Beşok, geçen sezon Trabzonspor başantrenörü olarak Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.


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