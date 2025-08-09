Karşıyaka'da ayrılık: Simay Akdağ

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan Simay Akdağ ile yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen voleybolcu için veda mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Geçen sezonun başında yaşadığı talihsiz sakatlıkla formasından uzak kalan kaptanımız, önümüzdeki yıl başka bir takımın başarısı için ter dökecek. Belki sahada ondan faydalanamadık ama Karşıyaka ruhunu yaşatan duruşunu ve bize kattıklarını unutmayacağız. Bugün yollar ayrılıyor gibi görünse de biz inanıyoruz ki Karşıyaka ile yollar bir gün mutlaka yeniden kavuşacak. Teşekkürler kaptan, yolun hep açık olsun" denildi.