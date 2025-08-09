10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-336'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-034'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-035'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Karşıyaka'da ayrılık: Simay Akdağ

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz sezon sakatlık kabusu yaşayan Simay Akdağ ile yollar ayrıldı.

calendar 09 Ağustos 2025 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan Simay Akdağ ile yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen voleybolcu için veda mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Geçen sezonun başında yaşadığı talihsiz sakatlıkla formasından uzak kalan kaptanımız, önümüzdeki yıl başka bir takımın başarısı için ter dökecek. Belki sahada ondan faydalanamadık ama Karşıyaka ruhunu yaşatan duruşunu ve bize kattıklarını unutmayacağız. Bugün yollar ayrılıyor gibi görünse de biz inanıyoruz ki Karşıyaka ile yollar bir gün mutlaka yeniden kavuşacak. Teşekkürler kaptan, yolun hep açık olsun" denildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
