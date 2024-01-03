Karşıyaka'da 2 yolcu daha

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'tan Karşıyaka, Berat Kalkan ve Fatih Çiplak'ı da kadrodan eledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da 2 yolcu daha
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03 Ocak 2024 14:33
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesinde Antalya Belek'te 10 günlüğüne kampa giren Karşıyaka, Berat Kalkan ve Fatih Çiplak'ı da kadrodan eledi. Daha önce Emre Gemici'yi Kepezspor'a satan, kiralık gelen Efe Tatlı'nın da henüz çıktığı ilk maçta sakatlanıp sezonu kapattığı Kaf-Kaf, verim alamadığı iki isimle daha vedalaşıp kampa götürmedi. 

Sezon başında Kasımpaşa'dan kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat, ilk yarıda 1'i ilk 11'de 5 lig maçına çıkarak skora katkı yapamadı. 30 yaşındaki sol bek Fatih ise yalnız tek lig maçının uzatma anlarında süre alabildi. Takımda başka eleme yapmayacak yeşil-kırmızılı ekip ara transferde anlaşmaya vardığı oyuncuların takımlarından borservislerini almalarını bekliyor.
 
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