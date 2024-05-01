Karşıyaka 2'nci Lig için sahaya çıkıyor

Türkiye'nin 112'nci yılını kutlayan en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 6 senedir kurtulamadığı TFF 3'üncü Lig'den çıkmak için Play-Off maratonuna perşembe günü başlayacak.



3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu üçüncü sırada bitirerek 4 sezon sonra ilk kez Play-Off oynamaya hak kazanan İzmir temsilcisi, ilk turda eşleştiği Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki yeşil-kırmızılılar için tarihi maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.



Karşıyaka taraftarları günler öncesinden satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterirken, stadın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor. Karşıyaka'da sakatlıkları süren Yasin Ozan, Ferdi Burgaz ve Sefa Küpeli ise maçta forma giymeyecek. Grupta 39 puanla Play-Off'a son bileti alan rakibiyle sezon içinde deplasmanda oynadığı ilk maçı öndeyken son anlarda 3-2 kaybeden Karşıyaka, İzmir'deki rövanşı yine son dakikada 1-0 kazanmıştı.



BAŞKAN ERGÜLLÜ'DEN MESAJ: 6 MAÇ SONRA ÜST LİGDEYİZ



Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Play-Off maratonu öncesi camiaya mektup gönderdi. Başkan Ergüllü, 6 maç sonra yeşil-kırmızılı takımın üst ligde yer alacağını söyledi. Takıma, teknik heyete, taraftara, camiaya ve sponsorlarına teşekkür eden Ergüllü, "Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandık. Öncelikle 4 yıl aradan sonra bu heyecanı camiamıza yaşatacak olan, başta teknik direktörümüz Erkan Sözeri'ye, yardımcı antrenörlerinden malzeme sorumlusuna kadar tüm teknik ekibimize, son ana kadar şampiyonluk kovalayan, fedakarca terini akıtan futbolcularımıza, kazanamadığımız zamanlarda dahi desteğini arttırarak, hem yönetimden hem teknik ekipten hem de takımımızdan sonsuz eşsiz desteğini esirgemeyen taraftarımıza, bu yolculukta maddi ve manevi ne gerekiyorsa, en iyisini yapmaya çalışan yönetim kurulumuza ve değerli sponsorumuz Avek Otomotiv'e çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



Ergüllü, "Tabii ki sezon başında göreve gelirken normal sezonu şampiyon bitirme planımız vardı ancak kongre sürecini uzatan malum nedenler ve sezon içinde yaşanan bir takım olaylar bu hedefi revize ettirdi. Biz, hepimiz; kulüp personelinden, teknik ekibe, yönetiminden futbolcusuna, sponsorundan taraftarına kadar inanmışlar ordusu olarak, bu takımı bu 6 maç sonunda bir üst lige taşıyacağız. Bundan benim hiçbir şüphem yok ve bu inancı bana veren Karşıyaka Spor Kulübü'nün, daha 1912 yılında kurulduğu gün yazılmaya başlayan tarihi, hiçbir zaman taviz vermediği değerleri, dünyanın belki de en sadakatli, fedakar ve cefakar taraftarlarıdır. Bu güvenle, heyecanla ve en önemlisi bu inançla, inşallah 25 Mayıs akşamı tüm Karşıyakalılar Allah'ın izni ile mağrur, gururlu ve mutlu olacak. Bunun için son 6 maçımızda hep beraber birlik ve beraberlik içinde, Karşıyaka'mıza yakışır bir mücadele sergileyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte, omuz omuza, inanıyoruz sizlere" dedi.



YÖNETİMDEN MORAL



Karşıyaka yönetimi Play-Off maratonu öncesi takımın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret etti. Başkan İlker Ergüllü, Başkan Vekili Mustafa Karabağlı, Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, yönetim kurulu üyeleri Bülent Kural, Rıdvan Gürgönül ve Celalettin Doğanalp, A takım yöneticileri Oktay Yeşil, Mustafa Giray ve kulüpte büyük başarılara imza atan eski teknik direktörlerden Hüseyin Hamamcı takımla bir araya gelip moral verdi. Karşıyaka yönetimi, camiayla birlikte yarın saat 13.00'te Mavişehir'deki yeni kulüp merkezinde açıklama yapacak.





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