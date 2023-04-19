Karim Benzema ve Real Madrid'den 'son dans'

Real Madrid, sözleşmesi bu yaz bitecek olan 35 yaşındaki Karim Benzema ile 1 yıl daha yola devam edecek.



AS'ta yer alan habere göre; Benzema, 2009'da kendisini transfer eden kulüp başkanı Florentino Perez ile çok kısa süren bir görüşmenin ardından 1 yıllık teklifi kabul etti. Real Madrid, Benzema'nın maaşını ise sabit tuttu.



Öte yandan, Karim Benzema'nın 2024 yazında ise Real Madrid'den kesin olarak ayrılacağı belirtildi.



Bu sezon 35 maçta 26 gol ve 6 asistle oynayan Benzema, Real Madrid kariyerinde çıktığı 640 maçta 349 gol atıp 165 asist yaptı.



Cezayir asıllı Fransız yıldız, Real Madrid kariyerinde 1 Ballon d'Or, 1 UEFA Yılın Futbolcusu, 1 kez La Liga gol kralı, 5 kez Şampiyonlar Ligi kupası, 5 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 kez İspanya şampiyonluğu, 4 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 4 kez İspanya Süper Kupası kazandı.





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