Karagümrük'ün kupada rakibi Esenler Erokspor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım Salı günü Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Vefa Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayımlanacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, 3. turdan dahil olduğu turnuvada Nevşehir Belediyespor'u eledi. Esenler Erokspor ise 2. turda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, 3. turda Balıkesirspor'u saf dışı bırakarak 4. tura çıktı.
Vefa Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayımlanacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, 3. turdan dahil olduğu turnuvada Nevşehir Belediyespor'u eledi. Esenler Erokspor ise 2. turda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, 3. turda Balıkesirspor'u saf dışı bırakarak 4. tura çıktı.