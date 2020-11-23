Karagümrük'ün kupada rakibi Esenler Erokspor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım Salı günü Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'ün kupada rakibi Esenler Erokspor
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23 Kasım 2020 16:58
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım Salı günü Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Vefa Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayımlanacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 3. turdan dahil olduğu turnuvada Nevşehir Belediyespor'u eledi. Esenler Erokspor ise 2. turda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, 3. turda Balıkesirspor'u saf dışı bırakarak 4. tura çıktı.

 


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