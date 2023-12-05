Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Belediye Derincespor karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.



Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ibrahim Dresevic, 37. dakikada Furkan Şeker (K.K), ve 49. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Belediye Derincespor, tek golünü 63. dakikada penaltıdan Okan Baydemir ile buldu.



Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük adını bir üst tura yazdırdı. Belediye Derincespor kupaya veda etti.





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