Karagümrük, deplasman şanssızlığını başkentte kırmak istiyor!

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

Haber; AA
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Karagümrük, deplasman şanssızlığını başkentte kırmak istiyor!
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07 Kasım 2020 15:50
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Fatih Karagümrük, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan galibiyet alamadı. 

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Dış sahada etkisini gösteremeyen Karagümrük, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.



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