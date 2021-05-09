Karagümrük cephesinden Beşiktaş maçı açıklaması

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-1 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu David Sassarini, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sassarini, maç boyunca topa hakim olduklarını belirtti.



Yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendirdiklerini anlatan Sassarini, şunları kaydetti:



"Maça iyi başladık, topa hakim olan taraf bizdik ve bunu iyi değerlendirdik. İlk yarıda da bu oyunu sahaya yansıttık. Hem iyi hücumlar yaptık hem iyi kontrataklara kalktık. Son dakika yediğimiz golden dolayı canımız biraz sıkıldı ama genel olarak oyundan memnunuz."



Sassarini, 11 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin soruya ise "Büyük bir maç ama biz kendi işimize odaklıyız. Kendimize ve lige saygıdan dolayı maçlara hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maça hazırlanıyoruz." şeklinde yanıt verdi.



