Karadeniz Off-Road Kupası Giresun'da yapılacak

2022 Karadeniz Off-Road Kupası açılış yarışı, Giresun Off-Road Kulübü tarafından hafta sonu Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleşecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 ilden 22 araç ve 54 sporcunun katılacağı organizasyon, 23 Temmuz Cumartesi günü Çağma Tepesi eteklerinde 10.30'da başlayacak.



Organizasyon, 24 Temmuz Pazar günü saat 11.00'den itibaren Kulakkaya Yaylası merkezinde oluşturulan seyirci etabı ile devam edecek ve saat 17.30'da düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ