Kar yağışı var, gol sesi yok!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.
Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede maçın hakemi Davut Çelik, 68. dakikada tarafları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirginleştirilmesinin ardından devam eden mücadelede taraflar yenişemedi.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 37 puanla 11. sırada yer alırken Sakaryaspor 35 puanla 14. sırada.
Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.
Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede maçın hakemi Davut Çelik, 68. dakikada tarafları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirginleştirilmesinin ardından devam eden mücadelede taraflar yenişemedi.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 37 puanla 11. sırada yer alırken Sakaryaspor 35 puanla 14. sırada.
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