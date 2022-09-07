Kano Milli Takımı'nın gözü Slovakya'da

Türkiye'yi temsil edecek sporcular, Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. İşte kadrodaki sporcularımız...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kano Milli Takımı'nın gözü Slovakya'da
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07 Eylül 2022 16:12
Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Şampiyonası, yarın Slovakya'da başlayacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcular başarılı olmak istiyor.

6 ERKEK VE 6 KADIN SPORCU YER ALACAK

Türkiye Kano Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bratislava'da 40 ülkenin katılımıyla 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Türkiye, 15-17 yaş gurubunda 6 erkek, 6 kadın sporcuyla mücadele edecek.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Antrenörler Fatih Gürcan Pekbahadır, Kerim Tenha ve Gürhan Salman yönetimindeki milli takım kadrosunda sporcular Simge Kaya, Zilan Yılmazer, Resul Kaya, Serhat Seven, Muhammet Emin Sulak, Muhammet Ali Masat, İrem Uzun, Hilal Şimşek, Işılsu Kavran, Sevener Sahin, Özgenas Yıldız ve Taha Erkam Usta yer alıyor.

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