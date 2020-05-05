Kamuda işe girmek isteyenler dikkat! İşte yeni ilanlar...

Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.İşte o ilanlarGAZİ ÜNİVERSİTESİ55 Akademik personel alacak.ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 Akademik personel alacak.ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ8 Akademik persnel alacak.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI19910 Sözleşmeli öğretmen alacak.FIRAT ÜNİVERSİTESİ50 Sözleşmeli personel alacak.KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ35 Akademik personel alacak.KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ10 Akademik personel alacak.BAYBURT ÜNİVERSİTESİ10 Akademik personel alacak.GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ1 Akademik personel alacak.SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ14 Akademik personel alacak.İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ3 Akademik personel alacak.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ13 Akademik personel alacak.BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ30 Akademik personel alacak. (Öğretim üyesi)SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ3 Akademik personel alacak.GÜLPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 personel alacak.ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI4 personel alacak.ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 Arkeolog alacak.BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ7 Akademik personel alacak.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ87 Sözleşmeli personel alacak.BİLGEM10 Personel alacak.MARMARA ÜNİVERSİTESİ24 Akademik personel alacak.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ64 Akademik personel alacak.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ38 Sözleşmeli personel alacak.TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ1 Akademik personel alacak.İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ3 Akademik personel alacak.KAFKAS ÜNİVERSİTESİ28 Akademik personel alacak.KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5 Sözleşmeli personel alacak.DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ39 Sözleşmeli personel alacak.ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI3 Personel alacak.MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ38 Akademik personel alacak.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI13 Sözleşmeli personel alacak.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİÖğretim üyesi alımı yapılacaktır.KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ3 Akademik personel alacak.GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ17 Akademik personel alacak.BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI50 Zabıta memuru alacak.KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ10 Akademik personel alacak.ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ78 Akademik personel alacak.AMASYA ÜNİVERSİTESİ16 Akademik personel alacak.NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ16 Akademik personel alacak.YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ20 Akademik personel alacak.TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)99 Sürekli işçi alınacak.BÜKARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞIBükardı Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı ilanıGÜLAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 Memur alacak.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI20 Stajyer kontrolör alacak.ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI1 Memur alacak.DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI7 Personel alacak.GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI7 Personel alacak.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI15 İçişleri uzman yardımcısı alacak.BAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI2 Memur alacak.