Kamuda işe girmek isteyenler dikkat! İşte yeni ilanlar...

Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.
İşte o ilanlar
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
55 Akademik personel alacak.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4 Akademik personel alacak.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
8 Akademik persnel alacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
19910 Sözleşmeli öğretmen alacak.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
50 Sözleşmeli personel alacak.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
35 Akademik personel alacak.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
10 Akademik personel alacak.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
10 Akademik personel alacak.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
1 Akademik personel alacak.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
14 Akademik personel alacak.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
13 Akademik personel alacak.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
30 Akademik personel alacak. (Öğretim üyesi)
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
GÜLPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 personel alacak.
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 personel alacak.
ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 Arkeolog alacak.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
7 Akademik personel alacak.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
87 Sözleşmeli personel alacak.
BİLGEM
10 Personel alacak.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
24 Akademik personel alacak.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
64 Akademik personel alacak.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
38 Sözleşmeli personel alacak.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1 Akademik personel alacak.
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
28 Akademik personel alacak.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5 Sözleşmeli personel alacak.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
39 Sözleşmeli personel alacak.
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 Personel alacak.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
38 Akademik personel alacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
13 Sözleşmeli personel alacak.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Öğretim üyesi alımı yapılacaktır.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
17 Akademik personel alacak.
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 Zabıta memuru alacak.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
10 Akademik personel alacak.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
78 Akademik personel alacak.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
16 Akademik personel alacak.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
16 Akademik personel alacak.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
20 Akademik personel alacak.
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
99 Sürekli işçi alınacak.
BÜKARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bükardı Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı ilanı
GÜLAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 Memur alacak.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
20 Stajyer kontrolör alacak.
ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 Memur alacak.
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
7 Personel alacak.
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
7 Personel alacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
15 İçişleri uzman yardımcısı alacak.
BAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 Memur alacak.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.
İşte o ilanlar
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
55 Akademik personel alacak.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4 Akademik personel alacak.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
8 Akademik persnel alacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
19910 Sözleşmeli öğretmen alacak.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
50 Sözleşmeli personel alacak.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
35 Akademik personel alacak.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
10 Akademik personel alacak.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
10 Akademik personel alacak.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
1 Akademik personel alacak.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
14 Akademik personel alacak.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
13 Akademik personel alacak.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
30 Akademik personel alacak. (Öğretim üyesi)
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
GÜLPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 personel alacak.
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 personel alacak.
ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 Arkeolog alacak.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
7 Akademik personel alacak.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
87 Sözleşmeli personel alacak.
BİLGEM
10 Personel alacak.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
24 Akademik personel alacak.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
64 Akademik personel alacak.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
38 Sözleşmeli personel alacak.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1 Akademik personel alacak.
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
28 Akademik personel alacak.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5 Sözleşmeli personel alacak.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
39 Sözleşmeli personel alacak.
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 Personel alacak.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
38 Akademik personel alacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
13 Sözleşmeli personel alacak.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Öğretim üyesi alımı yapılacaktır.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
3 Akademik personel alacak.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
17 Akademik personel alacak.
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 Zabıta memuru alacak.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
10 Akademik personel alacak.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
78 Akademik personel alacak.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
16 Akademik personel alacak.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
16 Akademik personel alacak.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
20 Akademik personel alacak.
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
99 Sürekli işçi alınacak.
BÜKARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bükardı Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı ilanı
GÜLAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 Memur alacak.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
20 Stajyer kontrolör alacak.
ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 Memur alacak.
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
7 Personel alacak.
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
7 Personel alacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
15 İçişleri uzman yardımcısı alacak.
BAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 Memur alacak.
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